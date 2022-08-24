Лучшим дополнением к домашней трапезе является компот. Вкусный фруктовый напиток имеет не только отличный по вкусу, но и полезнее продукции из магазина. Рецепт компота с детства и какой сорт груш выбрать – узнайте дальше.
Читайте также Курица в духовке: минимум усилий, максимум вкуса
Рецепт компота из груш и клюквы
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Зимний напиток / Фото smaker
Ингредиенты:
- 2 килограмма груш;
- 1 килограмм клюквы;
- сахар, вода.
Приготовление:
- Вымойте груши и клюкву и обсушите.
- Груши очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки и вырежьте семенные гнезда.
- Разложите их по банкам, пересыпая клюквой.
- В каждую банку насыпьте по ложке сахара, залейте водой и закройте крышкой.
- Уложите в кастрюлю с холодной водой.
- Процесс пастеризации начнется с момента закипания, оставьте так на 30 минут.
- Поставьте банки на полотенце или ткань вверх дном. Делая это, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься.
Какие груши лучше выбрать для компота
Не все сорта груш подходят для компота. Многие десертные сорта отлично подходят для потребления в сыром виде, но для компота или других консерваций. Чтобы приготовить действительно хороший компот из груш, выбирайте более жесткие и выразительные сорта. Это могут быть груши сортов Лимонка, Октябрьская, Уильям и Молдавия.