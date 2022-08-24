Лучшим дополнением к домашней трапезе является компот. Вкусный фруктовый напиток имеет не только отличный по вкусу, но и полезнее продукции из магазина. Рецепт компота с детства и какой сорт груш выбрать – узнайте дальше.

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Рецепт компота из груш и клюквы

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Зимний напиток / Фото smaker

Ингредиенты:

2 килограмма груш;

1 килограмм клюквы;

сахар, вода.

Приготовление:

Вымойте груши и клюкву и обсушите. Груши очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки и вырежьте семенные гнезда. Разложите их по банкам, пересыпая клюквой. В каждую банку насыпьте по ложке сахара, залейте водой и закройте крышкой. Уложите в кастрюлю с холодной водой. Процесс пастеризации начнется с момента закипания, оставьте так на 30 минут. Поставьте банки на полотенце или ткань вверх дном. Делая это, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься .