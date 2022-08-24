Найкращим доповненням до домашньої трапези є компот. Смачний фруктовий напій має не тільки чудовий на смак, а й корисніший за продукцію з магазину. Рецепт компоту з дитинства та який сорт груш обрати – дізнайтеся далі.

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Рецепт компоту з груш та журавлини

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Зимовий напій / Фото smaker

Інгредієнти:

2 кілограми груш;

1 кілограм журавлини;

цукор, вода.

Приготування:

Помийте груші та журавлину та обсушіть. Груші очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки і виріжте насіннєві гнізда. Розкладіть їх по банках, пересипаючи журавлиною. У кожну банку насипте по ложці цукру, залийте водою і закрийте кришкою. Покладіть в каструлю з холодною водою. Процес пастеризації почнеться з моменту закипання, залиште їх так на 30 хвилин. Поставте банки на рушник або тканину догори дном. Роблячи це, будьте особливо обережні аби не впектися.