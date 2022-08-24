Найкращим доповненням до домашньої трапези є компот. Смачний фруктовий напій має не тільки чудовий на смак, а й корисніший за продукцію з магазину. Рецепт компоту з дитинства та який сорт груш обрати – дізнайтеся далі.
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Рецепт компоту з груш та журавлини
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Зимовий напій / Фото smaker
Інгредієнти:
- 2 кілограми груш;
- 1 кілограм журавлини;
- цукор, вода.
Приготування:
- Помийте груші та журавлину та обсушіть.
- Груші очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки і виріжте насіннєві гнізда.
- Розкладіть їх по банках, пересипаючи журавлиною.
- У кожну банку насипте по ложці цукру, залийте водою і закрийте кришкою.
- Покладіть в каструлю з холодною водою.
- Процес пастеризації почнеться з моменту закипання, залиште їх так на 30 хвилин.
- Поставте банки на рушник або тканину догори дном. Роблячи це, будьте особливо обережні аби не впектися.
Які груші краще обрати для компоту
Не всі сорти груш підходять для компоту. Багато десертних сортів відмінно підходять для споживання в сирому вигляді, але для компоту або інших консервацій. Щоб приготувати дійсно хороший компот з груш, обирайте більш тверді і виразні сорти. Це можуть бути груші сортів Лимонка, Жовтнева, Вільям і Молдавка.