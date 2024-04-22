Готувати копчену курятину можна з різних шматочків – філе, крилець, стегенець. Вам знадобляться рідкий дим та мультиварка.
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Копчена курка в мультиварці
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Пропустіть часник через прес, змішайте його із сіллю, цукром і перцем.
- Курятину промийте й обсушіть паперовим рушником. Гарно натріть спеціями з усіх боків. Перекладіть у рукав для запікання й поставте в холодильник на ніч (9 – 10 годин).
- У рукав з куркою додайте рідкий дим, рівномірно розподіліть його та зав'яжіть. У мультиварку налийте воду, вставте підставку чи контейнер для приготування на парі. Викладіть курятину в пакеті. Ввімкніть режим варіння на парі на 60 хвилин.
- Не відкриваючи кришки, дайте курятині полежати 30 хвилин в мультиварці в режимі підігрівання. Готову курку дістаньте з пакета, дайте охолонути до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник.