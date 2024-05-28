Идеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники
28 мая 2024, 06:29Читати новину українською
Источник:miastodzieci
Лимонад – это настоящий хит, когда наступает жаркая пора. А когда есть возможность приготовить его из клубники, то это настоящий джекпот!
Нет ничего проще, чем сделать клубничный лимонад. Это настоящее спасение в жаркую погоду, который не только освежает, но и дает мощный заряд энергии.
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Рецепт клубничного лимонада
Время: 10 минут
Порций: 5
Ингредиенты:
– несколько лимонов;
– соковыжималка для цитрусовых;
– немного сахара или меда;
– вода (регулировать по густоте и концентрации);
– 500 грамм клубники;
– несколько кубиков льда.
Приготовление:
- Выжимаем сок из лимонов.
- Берем втрое больше воды, чем есть сока. Добавляем сахар или мед.
- Клубнику моем, удаляем плодоножки и перебиваем в блендере до состояния пюре.
- Мякоть клубники перетираем через сито.
- Добавляем к клубнике лимонный сок и сладкую воду.
- Регулируем на сладость и густоту.
- Ставим в холодильник, при подаче добавляем несколько кубиков льда.
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