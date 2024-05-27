Замечательная особенность этого пирога – простые ингредиенты и минимум усилий. Когда бы вы не захотели его приготовить, все необходимое уж точно есть у вас под рукой.

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Рецепт пирога с яйцом и зеленью

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Варим 6 яиц вкрутую, нарезаем мелкими кубиками или грубо натираем.
  2. Лук моем, обсушиваем и мелко шинкуем.
  3. Соединяем яйца и лук, солим, перчим и отставляем.
  4. Готовим тесто. Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем кефир и масло, хорошо взбиваем. Постепенно вводим просеянную муку с содой. Накрываем пленкой и даем 20 минут постоять.
  5. В форму выливаем половину теста. Выкладываем ровным слоем начинку и покрываем второй половиной теста.
  6. Выпекаем 40 минут при 170 градусах, духовка должна быть уже разогрета.
  7. Готовый пирог смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!