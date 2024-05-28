Немає нічого простішого, аніж зробити полуничний лимонад. Це справжній порятунок у спекотну погоду, який не лише освіжає, а й дає потужний заряд енергії.

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Рецепт полуничного лимонаду

Час: 10 хвилин

Порцій: 5

Приготування:

  1. Вичавлюємо сік з лимонів.
  2. Беремо втричі більше води, ніж є соку. Додаємо цукор або мед.
  3. Полуницю миємо, видаляємо плодоніжки та перебиваємо у блендері до стану пюре.
  4. М'якоть полуниці перетираємо через сито.
  5. Додаємо до полуниці лимонний сік та солодку воду.
  6. Регулюємо на солодкість та густину.
  7. Ставимо у холодильник, при подачі додаємо кілька кубиків льоду.

Смачного!