Немає нічого простішого, аніж зробити полуничний лимонад. Це справжній порятунок у спекотну погоду, який не лише освіжає, а й дає потужний заряд енергії.
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Рецепт полуничного лимонаду
Час: 10 хвилин
Порцій: 5
Приготування:
- Вичавлюємо сік з лимонів.
- Беремо втричі більше води, ніж є соку. Додаємо цукор або мед.
- Полуницю миємо, видаляємо плодоніжки та перебиваємо у блендері до стану пюре.
- М'якоть полуниці перетираємо через сито.
- Додаємо до полуниці лимонний сік та солодку воду.
- Регулюємо на солодкість та густину.
- Ставимо у холодильник, при подачі додаємо кілька кубиків льоду.
Смачного!