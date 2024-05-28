Немає нічого простішого, аніж зробити полуничний лимонад. Це справжній порятунок у спекотну погоду, який не лише освіжає, а й дає потужний заряд енергії.

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Рецепт полуничного лимонаду

Час: 10 хвилин

Порцій: 5

Інгредієнти:

– кілька лимонів;

– соковижималка для цитрусових;

– трішки цукру або меду;

– вода (регулювати за густиною та концентрацією);

– 500 грамів полуниці;

– кілька кубиків льоду.

Приготування:

Вичавлюємо сік з лимонів. Беремо втричі більше води, ніж є соку. Додаємо цукор або мед. Полуницю миємо, видаляємо плодоніжки та перебиваємо у блендері до стану пюре. М'якоть полуниці перетираємо через сито. Додаємо до полуниці лимонний сік та солодку воду. Регулюємо на солодкість та густину. Ставимо у холодильник, при подачі додаємо кілька кубиків льоду.

Смачного!

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