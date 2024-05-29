Вкусная, как в ресторане: готовим подливку, с которой мясо будет непревзойденным
29 мая 2024, 10:33Читати новину українською
Источник:patrioty
Подлива – это всегда удачная идея, если вы готовите мясо или котлеты. Готовить ее несложно, а лучшего дополнения к блюду и не придумаешь.
Подлива – это знакомый вкус детства, который всегда уместен на нашем столе. С ней мясо становится нежнее, а гарнир приобретает новые оттенки.
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Рецепт мяса с подливкой
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 грамм свинины или говядины;
– 700 миллилитров воды;
– 2 средние луковицы;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1,5 столовой ложки муки;
– 1/3 столовой ложки сахара;
– 30 грамм сливочного масла;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем мясо кубиками средней величины. Обжариваем на растительном масле.
- Перекладываем мясо в кастрюлю.
- Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем до золотистого цвета, добавив сахар.
- Добавляем лук к мясу, заливаем водой, ставим кастрюлю на маленький огонь. Периодически помешиваем.
- Когда бульон закипит, 3 половника отливаем в отдельную посуду.
- Обжариваем муку на сливочном масле до золотистого цвета.
- Добавляем отделенный ранее мясной бульон, постоянно помешиваем, пока соус не станет однородным.
- Добавляем соус к мясу и перемешиваем.
- Солим, перчим, добавляем томатную пасту.
- Тушим до готовности. Свинине нужно 40 минут, говядине – 1 час.
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