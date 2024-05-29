Підлива – це знайомий смак дитинства, який завжди доречний на нашому столі. З нею м'ясо стає ніжнішим, а гарнір набуває нових відтінків.

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Рецепт м'яса з підливою

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Нарізаємо м'ясо кубиками середньої величини. Обсмажуємо на олії.
  2. Перекладаємо м'ясо в каструлю.
  3. Цибулю чистимо та нарізаємо кубиками. Обсмажуємо до золотистого кольору, додавши цукор.
  4. Додаємо цибулю до м'яса, заливаємо водою, ставимо каструлю на маленький вогонь. Періодично помішуємо.
  5. Коли бульйон закипить, 3 ополоники відливаємо в окремий посуд.
  6. Обсмажуємо борошно на вершковому маслі до золотистого кольору.
  7. Додаємо відокремлений раніше м'ясний бульйон, постійно помішуємо, поки соус не стане однорідним.
  8. Додаємо соус до м'яса і перемішуємо.
  9. Солимо, перчимо, додаємо томатну пасту.
  10. Тушкуємо до готовності. Свинині потрібно 40 хвилин, яловичині – 1 година.

Смачного!