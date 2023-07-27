Когда на улице жара, спасти может только мороженое или прохладный десерт. Почему бы не воспользоваться таким подарком природы, как малина и не насладиться особым вкусом лета?

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Не стоит беспокоиться о сложности – несколько ингредиентах, простых кулинарных трюках – вот и все, что нужно для успеха.

Рецепт домашнего малинового мороженого

Время: 30 минту + время на застывание

Порций: 4

Ингредиенты: – 100 грамм малины;

– 150 грамм питьевого ванильного йогурта;

– 75 малинового желе (порошок);

– 250 миллилитров кипятка.

Приготовление: