Коли на вулиці спека, врятувати може лише морозиво чи інший прохолодний десерт. Чому б не скористатися таким подарунком природи, як малина, та не насолодитися особливим смаком літа?

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Не варто турбуватися про складність – кілька інгредієнтів, прості кулінарні трюки – ось і все, що потрібно для успіху.

Рецепт домашнього малинового морозива

Час: 30 хвилин + час на застигання

Порцій: 4

Інгредієнти: – 100 грамів малини;

– 150 грамів питного ванільного йогурту;

– 75 малинового желе (порошок);

– 250 мілілітрів окропу.

Приготування: