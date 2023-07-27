Коли на вулиці спека, врятувати може лише морозиво чи інший прохолодний десерт. Чому б не скористатися таким подарунком природи, як малина, та не насолодитися особливим смаком літа?

Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Не варто турбуватися про складність – кілька інгредієнтів, прості кулінарні трюки – ось і все, що потрібно для успіху.

Рецепт домашнього малинового морозива

Час: 30 хвилин + час на застигання

Порцій: 4

Приготування:

  • У глибокій мисці змішуємо окріп з желе. Ставимо у холодильник на 2 години.
  • Малину перетираємо через сито.
  • Збиваємо малину з йогуртом у блендері.
  • Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо, але так, щоб залишилися желейні кристалики.
  • Розливаємо масу у зручну форму для морозива або для льоду.
  • Ставимо на ніч у морозильну камеру.