Коли на вулиці спека, врятувати може лише морозиво чи інший прохолодний десерт. Чому б не скористатися таким подарунком природи, як малина, та не насолодитися особливим смаком літа?
Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері
Не варто турбуватися про складність – кілька інгредієнтів, прості кулінарні трюки – ось і все, що потрібно для успіху.
Рецепт домашнього малинового морозива
Час: 30 хвилин + час на застигання
Порцій: 4
Приготування:
- У глибокій мисці змішуємо окріп з желе. Ставимо у холодильник на 2 години.
- Малину перетираємо через сито.
- Збиваємо малину з йогуртом у блендері.
- Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо, але так, щоб залишилися желейні кристалики.
- Розливаємо масу у зручну форму для морозива або для льоду.
- Ставимо на ніч у морозильну камеру.