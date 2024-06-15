Вкуснее и оригинальнее не найдете: намазка на хлеб из свеклы и сырка
15 июня 2024, 11:15Читати новину українською
Источник:napensii
Намазка на хлеб всегда должна быть в холодильнике. Когда захочется быстро перекусить, а это случается часто, она будет как никогда кстати.
Свекла – это замечательная опция не только для салатов. Из нее также можно сделать питательную намазку, которая непременно украсит ваш стол.
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Рецепт намазки из свеклы
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 свеклы;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 яблоко;
– 50 грамм грецких орехов;
– пучок зелени;
– майонез – на свой вкус;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу варим, даем ей остыть и чистим.
- Кладем в блендер свеклу, орехи, чеснок и сырки, измельчаем до однородной массы.
- Яблоко мелко натираем.
- Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее и яблоко в массу.
- Перемешиваем все ингредиенты, солим и перчим.
- Перед подачей лучше всего дать намазке постоять в холодильнике минимум 20 минут.
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