Вкуснее и оригинальнее не найдете: намазка на хлеб из свеклы и сырка

15 июня 2024, 11:15
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Источник:

napensii

Намазка на хлеб всегда должна быть в холодильнике. Когда захочется быстро перекусить, а это случается часто, она будет как никогда кстати.

Свекла – это замечательная опция не только для салатов. Из нее также можно сделать питательную намазку, которая непременно украсит ваш стол.

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Рецепт намазки из свеклы

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 свеклы;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 яблоко;
– 50 грамм грецких орехов;
– пучок зелени;
– майонез – на свой вкус;
– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу варим, даем ей остыть и чистим.
  2. Кладем в блендер свеклу, орехи, чеснок и сырки, измельчаем до однородной массы.
  3. Яблоко мелко натираем.
  4. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее и яблоко в массу.
  5. Перемешиваем все ингредиенты, солим и перчим.
  6. Перед подачей лучше всего дать намазке постоять в холодильнике минимум 20 минут.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська