Буряк – це чудова опція не лише для салатів. З нього також можна зробити поживну намазку, яка неодмінно прикрасить ваш стіл.
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Рецепт намазки з буряка
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Буряк варимо, даємо йому охолонути та чистимо.
- Кладемо в блендер буряк, горіхи, часник та сирки, подрібнюємо до однорідної маси.
- Яблуко дрібно натираємо.
- Дрібно нарізаємо зелень. Додаємо її та яблуко в масу.
- Перемішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо.
- Перед подачею найкраще дати намазці постояти у холодильнику мінімум 20 хвилин.
Смачного!