Буряк – це чудова опція не лише для салатів. З нього також можна зробити поживну намазку, яка неодмінно прикрасить ваш стіл.

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Рецепт намазки з буряка

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 буряки;

– 3 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 яблуко;

– 50 грамів волоських горіхів;

– пучок зелені;

– майонез – на свій смак;

– сіль та перець – до смаку.

Приготування:

Буряк варимо, даємо йому охолонути та чистимо. Кладемо в блендер буряк, горіхи, часник та сирки, подрібнюємо до однорідної маси. Яблуко дрібно натираємо. Дрібно нарізаємо зелень. Додаємо її та яблуко в масу. Перемішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо. Перед подачею найкраще дати намазці постояти у холодильнику мінімум 20 хвилин.

Смачного!

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