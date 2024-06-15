Буряк – це чудова опція не лише для салатів. З нього також можна зробити поживну намазку, яка неодмінно прикрасить ваш стіл.

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Рецепт намазки з буряка

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Буряк варимо, даємо йому охолонути та чистимо.
  2. Кладемо в блендер буряк, горіхи, часник та сирки, подрібнюємо до однорідної маси.
  3. Яблуко дрібно натираємо.
  4. Дрібно нарізаємо зелень. Додаємо її та яблуко в масу.
  5. Перемішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо.
  6. Перед подачею найкраще дати намазці постояти у холодильнику мінімум 20 хвилин.

Смачного!