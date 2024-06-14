Рагу можно сочетать с дерунами, картофельными клецками, хлебом с маслом, или же есть его отдельно. Если у вас останется порция рагу, добавьте стакан бульона и смешайте овощи блендером – на следующий день у вас получится вкусный суп.
Интересно Он просто должен быть в вашем холодильнике: готовим замороженный йогурт из клубники
Овощное рагу
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Такая вкуснятина / Фото smaker
Приготовление:
- Начните с бланширования помидоров в кипятке, после чего остудите их и снимите кожицу. Нарежьте очищенные помидоры кубиками. Картофель, цуккини и морковь почистите и также нарежьте кубиками. Перец почистите от семян и нарежьте аналогично. Лук и чеснок почистите и мелко нарежьте.
- Промойте и подготовьте сковороду с разогретым растительным маслом. Сначала обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте картофель и морковь, перемешайте и жарьте под крышкой несколько минут. Затем добавьте помидоры, перец и цукини.
- Если предпочитаете более жидкие блюда, добавьте ложку бальзамического уксуса и соевого соуса.
- Тушите овощи до мягкости, периодически перемешивая. В конце приправьте гуляш солью, перцем и немного сахара по вкусу.
- Подавайте блюдо горячим, усыпанным свежим нарезанным укропом.