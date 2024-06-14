Рагу можно сочетать с дерунами, картофельными клецками, хлебом с маслом, или же есть его отдельно. Если у вас останется порция рагу, добавьте стакан бульона и смешайте овощи блендером – на следующий день у вас получится вкусный суп.

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Овощное рагу

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото smaker

Ингредиенты:

– 1 цуккини;

– 2 красных перца;

– 4 – 5 помидоров или банка консервированных помидоров (примерно 400 грамм);

– 4 – 5 картофелин;

– 1 белый лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 морковки;

– свежая зелень укропа или петрушки;

– 1 столовая ложка соевого масла и бальзамического уксуса (по желанию);

– 1 столовая ложка оливкового или сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– щепотка сахара.

Приготовление:

Начните с бланширования помидоров в кипятке, после чего остудите их и снимите кожицу. Нарежьте очищенные помидоры кубиками. Картофель, цуккини и морковь почистите и также нарежьте кубиками. Перец почистите от семян и нарежьте аналогично. Лук и чеснок почистите и мелко нарежьте. Промойте и подготовьте сковороду с разогретым растительным маслом. Сначала обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте картофель и морковь, перемешайте и жарьте под крышкой несколько минут. Затем добавьте помидоры, перец и цукини. Если предпочитаете более жидкие блюда, добавьте ложку бальзамического уксуса и соевого соуса. Тушите овощи до мягкости, периодически перемешивая. В конце приправьте гуляш солью, перцем и немного сахара по вкусу. Подавайте блюдо горячим, усыпанным свежим нарезанным укропом.

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