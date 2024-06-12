Этот рецепт пригодится, когда захочется вкусно перекусить, а времени будет мало. Вам нужна только баночка тунца и несколько простых ингредиентов.
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Рецепт салата-намазки с тунцом
Время: 10 минут
Порций: 2
Приготовление:
- С тунца сливаем жидкость и перекладываем в миску.
- Варим яйца и нарезаем кубиком.
- Огурцы тоже нарезаем мелким кубиком.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом или сметаной.
- Солим и перчим по вкусу.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!