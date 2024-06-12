Этот рецепт пригодится, когда захочется вкусно перекусить, а времени будет мало. Вам нужна только баночка тунца и несколько простых ингредиентов.

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Рецепт салата-намазки с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 1 баночка консервированного тунца;

– 3 яйца;

– 2 огурца;

– сметана или майонез для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

С тунца сливаем жидкость и перекладываем в миску. Варим яйца и нарезаем кубиком. Огурцы тоже нарезаем мелким кубиком. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом или сметаной. Солим и перчим по вкусу. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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