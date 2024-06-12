Этот рецепт пригодится, когда захочется вкусно перекусить, а времени будет мало. Вам нужна только баночка тунца и несколько простых ингредиентов.

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Рецепт салата-намазки с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. С тунца сливаем жидкость и перекладываем в миску.
  2. Варим яйца и нарезаем кубиком.
  3. Огурцы тоже нарезаем мелким кубиком.
  4. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом или сметаной.
  5. Солим и перчим по вкусу.
  6. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!