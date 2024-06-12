Цей рецепт стане у пригоді, коли захочеться смачно перекусити, а часу буде обмаль. Вам потрібна лише баночка тунця та кілька простих інгредієнтів.
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Рецепт салату-намазки з тунцем
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- З тунця зливаємо рідину та перекладаємо в миску.
- Варимо яйця та нарізаємо кубиком.
- Огірки теж нарізаємо дрібним кубиком.
- Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом або сметаною.
- Солимо та перчимо до смаку.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!