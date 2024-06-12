Цей рецепт стане у пригоді, коли захочеться смачно перекусити, а часу буде обмаль. Вам потрібна лише баночка тунця та кілька простих інгредієнтів.

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Рецепт салату-намазки з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 1 баночка консервованого тунця;

– 3 яйця;

– 2 огірки;

– сметана або майонез для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

З тунця зливаємо рідину та перекладаємо в миску. Варимо яйця та нарізаємо кубиком. Огірки теж нарізаємо дрібним кубиком. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом або сметаною. Солимо та перчимо до смаку. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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