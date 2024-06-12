Цей рецепт стане у пригоді, коли захочеться смачно перекусити, а часу буде обмаль. Вам потрібна лише баночка тунця та кілька простих інгредієнтів.

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Рецепт салату-намазки з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. З тунця зливаємо рідину та перекладаємо в миску.
  2. Варимо яйця та нарізаємо кубиком.
  3. Огірки теж нарізаємо дрібним кубиком.
  4. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом або сметаною.
  5. Солимо та перчимо до смаку.
  6. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!