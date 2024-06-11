Такие супы подарят ощущение прохлады и удовольствия. Среди самых популярных холодных супов – окрошка, гаспачо и меддьлевеш, информирует Вкусно 24. Каждое блюдо имеет свои особенности и неповторимый вкус.
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Окрошка
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарежьте колбасу, картофель, огурцы и яйца мелкими кубиками.
- Измельчите зеленый лук и укроп.
- В большой миске смешайте все ингредиенты.
- Залейте кефиром и газированной водой.
- Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
- Подавайте охлажденным.
Гаспачо
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры, перец, огурец, лук и чеснок нарежьте крупными кусками.
- Положите все овощи в блендер и измельчите до однородной массы.
- Добавьте оливковое масло, винный уксус и томатный сок, снова хорошо перемешайте.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Охладите в холодильнике перед подачей.
Меддьлевеш
Меддьлевеш– традиционный венгерский суп, который готовится из вишен и имеет кисло-сладкий вкус, идеальный для летней жары.
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вишни помойте и удалите косточки.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте вишни и сахар.
- Снимите цедру с лимона и добавьте в суп, варите 10 минут.
- Растворите кукурузный крахмал в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в суп, постоянно помешивая.
- Снимите суп с огня и охладите.
- Перед подачей добавьте сметану и хорошо перемешайте.