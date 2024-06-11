Такие супы подарят ощущение прохлады и удовольствия. Среди самых популярных холодных супов – окрошка, гаспачо и меддьлевеш, информирует Вкусно 24. Каждое блюдо имеет свои особенности и неповторимый вкус.

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Окрошка

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте колбасу, картофель, огурцы и яйца мелкими кубиками.
  2. Измельчите зеленый лук и укроп.
  3. В большой миске смешайте все ингредиенты.
  4. Залейте кефиром и газированной водой.
  5. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
  6. Подавайте охлажденным.

Гаспачо

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помидоры, перец, огурец, лук и чеснок нарежьте крупными кусками.
  2. Положите все овощи в блендер и измельчите до однородной массы.
  3. Добавьте оливковое масло, винный уксус и томатный сок, снова хорошо перемешайте.
  4. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  5. Охладите в холодильнике перед подачей.

Меддьлевеш

Меддьлевеш

– традиционный венгерский суп, который готовится из вишен и имеет кисло-сладкий вкус, идеальный для летней жары.
  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вишни помойте и удалите косточки.
  2. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте вишни и сахар.
  3. Снимите цедру с лимона и добавьте в суп, варите 10 минут.
  4. Растворите кукурузный крахмал в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в суп, постоянно помешивая.
  5. Снимите суп с огня и охладите.
  6. Перед подачей добавьте сметану и хорошо перемешайте.