Такие супы подарят ощущение прохлады и удовольствия. Среди самых популярных холодных супов – окрошка, гаспачо и меддьлевеш, информирует Вкусно 24. Каждое блюдо имеет свои особенности и неповторимый вкус.

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Окрошка

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 миллилитров кефира;

– 500 миллилитров газированной воды;

– 200 грамм вареной колбасы;

– 3 вареные картофелины;

– 3 свежих огурца;

– 4 вареных яйца;

– пучок зеленого лука;

– пучок укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте колбасу, картофель, огурцы и яйца мелкими кубиками. Измельчите зеленый лук и укроп. В большой миске смешайте все ингредиенты. Залейте кефиром и газированной водой. Добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Подавайте охлажденным.

Гаспачо

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 красный перец;

– 1 огурец;

– 1 красная луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– 200 миллилитров томатного сока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры, перец, огурец, лук и чеснок нарежьте крупными кусками. Положите все овощи в блендер и измельчите до однородной массы. Добавьте оливковое масло, винный уксус и томатный сок, снова хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу. Охладите в холодильнике перед подачей.

Меддьлевеш

Меддьлевеш – традиционный венгерский суп, который готовится из вишен и имеет кисло-сладкий вкус, идеальный для летней жары.

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм свежих или замороженных вишен;

– 1 литр воды;

– 200 грамм сахара;

– 1 лимон;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 200 миллилитров сметаны.

Приготовление:

Вишни помойте и удалите косточки. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте вишни и сахар. Снимите цедру с лимона и добавьте в суп, варите 10 минут. Растворите кукурузный крахмал в небольшом количестве холодной воды и постепенно добавьте в суп, постоянно помешивая. Снимите суп с огня и охладите. Перед подачей добавьте сметану и хорошо перемешайте.

Это такая вкуснятина: что приготовить, когда пропал свет.