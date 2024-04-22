Вам будут целовать руки: готовим французский кулич-бриош

Рецептов куличей есть множество, поэтому удивить гостей с каждым годом становится все труднее. Впрочем, есть рецепты, которые произведут настоящий фурор.

Бриош – это разновидность древней французской выпечки. Тесто для нее выброживается в холоде, поэтому смело можете ставить его в холодильник.

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Рецепт пасхи-бриош

Время: 3 часа 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 грамм сливочного масла;

– 20 грамм сухих дрожжей;

– 90 грамм молока;

– 640 грамм пшеничной муки 640 граммов пшеничной муки;

– 100 грамм меда;

– 4 куриных яйца;

– 150 граммов сухофруктов;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Немного греем молоко, добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем. В просеянную муку добавляем соль, яйца, дрожжевую массу, промытые сухофрукты и мед. Замешиваем однородное тесто и отставляем на 15 минут. Добавляем в тесто половину мягкого масла и хорошо вымешиваем. Оставляем на 1,5 – 2 часа, оно должно вырасти в 3 – 4 раза. Перекладываем тесто на рабочую поверхность. Распластываем и смазываем маслом, оставшееся, складывая в несколько раз. Скручиваем тесто в рулет и делим на 4 части. Формируем шарики и вкладываем в бумажные формы. Ставим в теплое место, чтобы тесто подошло. выпекаем 25 – 30 минут при 200 градусах до появления румяного цвета.

Приятного аппетита!