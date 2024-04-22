Вам будут целовать руки: готовим французский кулич-бриош
22 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:ютуб Comme a Paris
Рецептов куличей есть множество, поэтому удивить гостей с каждым годом становится все труднее. Впрочем, есть рецепты, которые произведут настоящий фурор.
Бриош – это разновидность древней французской выпечки. Тесто для нее выброживается в холоде, поэтому смело можете ставить его в холодильник.
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Рецепт пасхи-бриош
Время: 3 часа 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 грамм сливочного масла;
– 20 грамм сухих дрожжей;
– 90 грамм молока;
– 640 грамм пшеничной муки 640 граммов пшеничной муки;
– 100 грамм меда;
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сухофруктов;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Немного греем молоко, добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.
- В просеянную муку добавляем соль, яйца, дрожжевую массу, промытые сухофрукты и мед. Замешиваем однородное тесто и отставляем на 15 минут.
- Добавляем в тесто половину мягкого масла и хорошо вымешиваем. Оставляем на 1,5 – 2 часа, оно должно вырасти в 3 – 4 раза.
- Перекладываем тесто на рабочую поверхность. Распластываем и смазываем маслом, оставшееся, складывая в несколько раз.
- Скручиваем тесто в рулет и делим на 4 части. Формируем шарики и вкладываем в бумажные формы.
- Ставим в теплое место, чтобы тесто подошло.
- выпекаем 25 – 30 минут при 200 градусах до появления румяного цвета.
Приятного аппетита!В коллекцию: как приготовить итальянскую пасху.