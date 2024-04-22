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Итальянская пасха

  • Время: 3 часа
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Все ингредиенты доведите до комнатной температуры. Сухие дрожжи смешайте с сахаром и теплой водой (около 40 градусов). Размешайте, накройте пленкой и оставьте опару в теплом темном месте, чтобы дрожжи начали работать.
  2. В отдельной миске смешайте йогурт, размягченное сливочное масло, 2 желтка и цедру одного лимона. Влейте готовую опару, размешайте до однородности миксером.
  3. Поэтапно введите в полученную массу просеянную муку. Размешивайте миксером после каждых 2 – 3 ложек. Тесто должно немного прилипать к рукам.
  4. Добавьте ваниль, взбейте еще раз. Смажьте руки и отдельную миску сливочным маслом, и переложите туда тесто. Накройте пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1 – 1,5 часа.
  5. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Выложите на нее тесто и вымешивайте в течение 2 – 3 минут. После этого добавьте цукаты и снова вымешайте.
  6. Разложите тесто в формы для куличей примерно на треть. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 – 40 минут.
  7. Духовку разогрейте до 180 градусов. Поставьте формы с куличами запекаться на 40 – 60 минут.
  8. Для приготовления глазури в миске смешайте сахарную пудру и сок половины лимона. Перемешайте до однородности и полейте куличи, когда они остынут.