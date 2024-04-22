Бріош – це різновид давньої французької випічки. Тісто для неї виброджується у холоді, тому сміливо можете ставити його у холодильник.

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Рецепт паски-бріош

Час: 3 години 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Трішки гріємо молоко, додаємо дріжджі та добре перемішуємо.
  2. У просіяне борошно додаємо сіль, яйця, дріжджову масу, промиті сухофрукти та мед. Замішуємо однорідне тісто та відставляємо на 15 хвилин.
  3. Додаємо до тіста половину м'якого масла і добре вимішуємо. Залишаємо на 1,5 – 2 години, воно має вирости у 3 – 4 рази.
  4. Перекладаємо тісто на робочу поверхню. Розпластуємо та змащуємо маслом, що залишилося, складаючи у кілька разів.
  5. Скручуємо тісто у рулет і ділимо на 4 частини. Формуємо кульки та вкладаємо у паперові форми.
  6. Ставимо у тепле місце, щоб тісто підійшло.
  7. випікаємо 25 – 30 хвилин при 200 градусах до появи рум'яного кольору.

Смачного!