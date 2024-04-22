Бріош – це різновид давньої французької випічки. Тісто для неї виброджується у холоді, тому сміливо можете ставити його у холодильник.

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Рецепт паски-бріош

Час: 3 години 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 250 грамів вершкового масла;

– 20 грамів сухих дріждів;

– 90 грамів молока;

– 640 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів меду;

– 4 курячих яйця;

– 150 грамів сухофруктів;

– сіль до смаку.

Приготування:

Трішки гріємо молоко, додаємо дріжджі та добре перемішуємо. У просіяне борошно додаємо сіль, яйця, дріжджову масу, промиті сухофрукти та мед. Замішуємо однорідне тісто та відставляємо на 15 хвилин. Додаємо до тіста половину м'якого масла і добре вимішуємо. Залишаємо на 1,5 – 2 години, воно має вирости у 3 – 4 рази. Перекладаємо тісто на робочу поверхню. Розпластуємо та змащуємо маслом, що залишилося, складаючи у кілька разів. Скручуємо тісто у рулет і ділимо на 4 частини. Формуємо кульки та вкладаємо у паперові форми. Ставимо у тепле місце, щоб тісто підійшло. випікаємо 25 – 30 хвилин при 200 градусах до появи рум'яного кольору.

Смачного!

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