Участница первого сезона популярного кулинарного шоу Светлана Шептуха поделилась своим рецептом паски. Она уверяет, что с ним ваша пасхальная выпечка не будет отличаться от той, которой в детстве угощала бабушка.
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Рецепт кулича как у бабушки
Время: 2 часа
Порцийзависит от размера формочек
Приготовление:
- Нагреваем молоко, но оно не должно быть горячим. Разводим дрожжи, добавляем ванильный сахар и ставим в теплое место. Дрожжи должны забродить.
- Отдельно растапливаем сливочное масло и маргарин.
- Разделяем белки от желтков. Белки ставим в холодильник, желтки – к остальным яйцам. Яйца и желтки соединяем и взбиваем.
- Взбитые яйца добавляем в опару. Постоянно помешиваем и вливаем масло, затем – маргарин. Добавляем водку.
- Продолжая взбивать, добавляем сахар, а затем – просеянную муку и замешиваем тесто. Руки лучше смазать растительным маслом.
- Тесто должно получиться мягким, эластичным и не прилипать к рукам.
- Накрываем полотенцем и ставим в теплое место, чтобы выросло в два раза.
- Сухофрукты заливаем кипятком и оставляем на 5 – 10 минут.
- Сливаем воду, изюм откладываем, а курагу мелко нарезаем. Сухофрукты соединяем, засыпаем ванильным сахаром и перемешиваем.
- Когда тесто поднимется – добавляем сухофрукты.
- Хорошо вымешиваем и еще раз ставим в теплое место.
- Раскладываем тесто в формочки и еще раз отставляем, чтобы поднялось.
- Духовку лучше разогревать до 220 градусов, ведь когда вы откроете дверцу, температура упадет до 180.
- Выпекаем кулич. Когда края станут румяными – проверяем готовность деревянной шпажкой.
Приятного аппетита!