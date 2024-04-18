Участница первого сезона популярного кулинарного шоу Светлана Шептуха поделилась своим рецептом паски. Она уверяет, что с ним ваша пасхальная выпечка не будет отличаться от той, которой в детстве угощала бабушка.

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Рецепт кулича как у бабушки

Время: 2 часа

Порцийзависит от размера формочек

Приготовление:

  1. Нагреваем молоко, но оно не должно быть горячим. Разводим дрожжи, добавляем ванильный сахар и ставим в теплое место. Дрожжи должны забродить.
  2. Отдельно растапливаем сливочное масло и маргарин.
  3. Разделяем белки от желтков. Белки ставим в холодильник, желтки – к остальным яйцам. Яйца и желтки соединяем и взбиваем.
  4. Взбитые яйца добавляем в опару. Постоянно помешиваем и вливаем масло, затем – маргарин. Добавляем водку.
  5. Продолжая взбивать, добавляем сахар, а затем – просеянную муку и замешиваем тесто. Руки лучше смазать растительным маслом.
  6. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не прилипать к рукам.
  7. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место, чтобы выросло в два раза.
  8. Сухофрукты заливаем кипятком и оставляем на 5 – 10 минут.
  9. Сливаем воду, изюм откладываем, а курагу мелко нарезаем. Сухофрукты соединяем, засыпаем ванильным сахаром и перемешиваем.
  10. Когда тесто поднимется – добавляем сухофрукты.
  11. Хорошо вымешиваем и еще раз ставим в теплое место.
  12. Раскладываем тесто в формочки и еще раз отставляем, чтобы поднялось.
  13. Духовку лучше разогревать до 220 градусов, ведь когда вы откроете дверцу, температура упадет до 180.
  14. Выпекаем кулич. Когда края станут румяными – проверяем готовность деревянной шпажкой.

Приятного аппетита!