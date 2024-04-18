Учасниця першого сезону популярного кулінарного шоу Світлана Шептуха поділилася своїм рецептом паски. Вона запевняє, що з ним ваша великодня випічка не буде відрізнятися від тієї, якою в дитинстві пригощала бабуся.
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Рецепт паски як у бабусі
Час: 2 години
Порцій: залежить від розміру формочок
Приготування:
- Нагріваємо молоко, але воно не повинно бути гарячим. Розводимо дріжджі, додаємо ванільний цукор та ставимо в тепле місце. Дріжджі повинні забродити.
- Окремо розтоплюємо вершкове масло і маргарин.
- Розділяємо білки від жовтків. Білки ставимо у холодильник, жовтки – до решти яєць. Яйця і жовтки з'єднуємо і збиваємо.
- Збиті яйця додаємо в опару. Постійно помішуємо і вливаємо масло, потім – маргарин. Додаємо горілку.
- Продовжуючи збивати, додаємо цукор, а потім – просіяне борошно і замішуємо тісто. Руки краще змастити олією.
- Тісто повинно вийти м'яким, еластичним та не прилипати до рук.
- Накриваємо рушником і ставимо у тепле місце, щоб виросло у два рази.
- Сухофрукти заливаємо окропом та залишаємо на 5 – 10 хвилин.
- Зливаємо воду, родзинки відкладаємо, а курагу дрібно нарізаємо. Сухофрукти з'єднуємо, засипаємо ванільним цукром та перемішуємо.
- Коли тісто підніметься – додаємо сухофрукти.
- Добре вимішуємо і ще раз ставимо у тепле місце.
- Розкладаємо тісто у формочки та ще раз відставляємо, щоб піднялося.
- Духовку краще розігрівати до 220 градусів, адже коли ви відкриєте дверцята, температура впаде до 180.
- Випікаємо паску. Коли краї стануть рум'яними – перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою.
Смачного!