Свиная корейка имеет насыщенный вкус, который можно дополнительно усилить специями и маринадами. Ее легко приготовить даже для начинающих кулинаров.

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Свиная корейка на Пасху

Время: 15 минут

15 минут Порций: 6

Очень нежный вкус / Фото pexels

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной корейки;

– 2 литра воды;

– 4 столовые ложки соли (можно уменьшить, если считаете, что это слишком много);

– 2 лавровых листа;

– 6 зерен душистого перца;

– 6 зубчиков чеснока (пропустить через пресс);

– 1,5 столовой ложки майонеза;

– 1,5 столовой ложки французской горчицы;

– 2 столовые ложки майорана;

– 1 чайная ложка горошин перца;

– 1 чайная ложка травяного перца.

Приготовление:

Очищаем мясо от перепонок и жира. Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле – желательно венчиком, чтобы смешать майонез и горчицу с водой. Поместите мясо в холодный рассол и доведите до кипения. Когда жидкость закипит, варите 5 минут и снимите с огня. Оставьте свиную корейку в рассоле до полного остывания – лучше на ночь. На следующий день рассол с мясом снова доведите до кипения и варите 5 минут. Оставьте мясо в маринаде до полного остывания, достаньте и готово!

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