Свиная корейка имеет насыщенный вкус, который можно дополнительно усилить специями и маринадами. Ее легко приготовить даже для начинающих кулинаров.
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Свиная корейка на Пасху
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Очень нежный вкус / Фото pexels
Приготовление:
- Очищаем мясо от перепонок и жира.
- Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле – желательно венчиком, чтобы смешать майонез и горчицу с водой.
- Поместите мясо в холодный рассол и доведите до кипения.
- Когда жидкость закипит, варите 5 минут и снимите с огня.
- Оставьте свиную корейку в рассоле до полного остывания – лучше на ночь.
- На следующий день рассол с мясом снова доведите до кипения и варите 5 минут.
- Оставьте мясо в маринаде до полного остывания, достаньте и готово!