Эта закуска способна полностью изменить ваше представление о кулинарных шедеврах. На ее приготовление уйдет совсем немного времени и усилий, но именно она исчезнет с праздничного стола первой.

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Рецепт рулетиков из ветчины

Время: 20 минут

Порций: 4 – 8 (в зависимости от размера ветчины)

Приготовление:

  1. Яйца варим вкрутую и натираем на средней терке.
  2. Лук шинкуем как можно мельче. Солим, перчим, смешиваем в миске с майонезом и яйцами.
  3. Каждый ломтик ветчины намазываем сливочным сыром. Затем выкладываем яичный салат и формируем рулетик.
  4. Готовые рулетики ставим в холодильник до подачи на стол. Выкладывать их надо швом ко дну посуды.

Приятного аппетита!