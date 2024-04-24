Эта закуска способна полностью изменить ваше представление о кулинарных шедеврах. На ее приготовление уйдет совсем немного времени и усилий, но именно она исчезнет с праздничного стола первой.
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Рецепт рулетиков из ветчины
Время: 20 минут
Порций: 4 – 8 (в зависимости от размера ветчины)
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую и натираем на средней терке.
- Лук шинкуем как можно мельче. Солим, перчим, смешиваем в миске с майонезом и яйцами.
- Каждый ломтик ветчины намазываем сливочным сыром. Затем выкладываем яичный салат и формируем рулетик.
- Готовые рулетики ставим в холодильник до подачи на стол. Выкладывать их надо швом ко дну посуды.
Приятного аппетита!