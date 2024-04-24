Ця закуска здатна повністю змінити ваше уявлення про кулінарні шедеври. На її приготування піде зовсім небагато часу та зусиль, але саме вона зникне зі святкового столу першою.
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Рецепт рулетиків з шинки
Час: 20 хвилин
Порцій: 4 – 8 (залежно від розміру шинки)
Приготування:
- Яйця варимо на круто та натираємо на середній тертці.
- Цибулю шаткуємо якомога дрібніше. Солимо, перчимо, змішуємо у мисці з майонезом та яйцями.
- Кожну скибку шинку намащуємо вершковим сиром. Потім викладаємо яєчний салат та формуємо рулетик.
- Готові рулетики ставимо у холодильник до подачі на стіл. Викладати їх треба швом до дна посуду.
Смачного!