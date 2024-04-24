Они стали любимцами сети: как сделать рулетики из ветчины, которые съедают за секунду

24 апреля 2024, 06:30
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Источник:

noviydoctor

Рулетики из ветчины – это особый вид кулинарного наслаждения. Готовить их несложно, но эффект просто поразительный.

Эта закуска способна полностью изменить ваше представление о кулинарных шедеврах. На ее приготовление уйдет совсем немного времени и усилий, но именно она исчезнет с праздничного стола первой.

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Рецепт рулетиков из ветчины

Время: 20 минут

Порций: 4 – 8 (в зависимости от размера ветчины)

Ингредиенты:

– 320 грамм нарезанной ломтиками ветчины;
– 150 грамм сливочного сыра;
– 5 яиц;
– 4 стебля зеленого лука;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца варим вкрутую и натираем на средней терке.
  2. Лук шинкуем как можно мельче. Солим, перчим, смешиваем в миске с майонезом и яйцами.
  3. Каждый ломтик ветчины намазываем сливочным сыром. Затем выкладываем яичный салат и формируем рулетик.
  4. Готовые рулетики ставим в холодильник до подачи на стол. Выкладывать их надо швом ко дну посуды.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська