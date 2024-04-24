Они стали любимцами сети: как сделать рулетики из ветчины, которые съедают за секунду

Рулетики из ветчины – это особый вид кулинарного наслаждения. Готовить их несложно, но эффект просто поразительный.

Эта закуска способна полностью изменить ваше представление о кулинарных шедеврах. На ее приготовление уйдет совсем немного времени и усилий, но именно она исчезнет с праздничного стола первой.

Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку

Рецепт рулетиков из ветчины

Время: 20 минут

Порций: 4 – 8 (в зависимости от размера ветчины)

Ингредиенты:

– 320 грамм нарезанной ломтиками ветчины;

– 150 грамм сливочного сыра;

– 5 яиц;

– 4 стебля зеленого лука;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца варим вкрутую и натираем на средней терке. Лук шинкуем как можно мельче. Солим, перчим, смешиваем в миске с майонезом и яйцами. Каждый ломтик ветчины намазываем сливочным сыром. Затем выкладываем яичный салат и формируем рулетик. Готовые рулетики ставим в холодильник до подачи на стол. Выкладывать их надо швом ко дну посуды.

Приятного аппетита!