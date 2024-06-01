Популярный салат Цезарь можно усовершенствовать добавлением макарон, чтобы сделать блюдо более сытным. Если же вы не хотите таких экспериментов, то без этого ингредиента у вас получится классический салат, который все так любят.
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Рецепт пасты Цезарь с курицей и сыром
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Курицу кладем в бульон и доводим до кипения. Варим до готовности на минимальном огне. Затем вынимаем курицу и отставляем охлаждаться.
- В этом же бульоне варим макароны, при необходимости добавляем немного воды. Процеживаем.
- Все ингредиенты для соуса смешиваем вместе.
- Курицу грубо нарезаем и смешиваем с макаронами. Затем добавляем соус, гренки, салат, соль и перец.
- Перед подачей посыпаем сыром.
Приятного аппетита!