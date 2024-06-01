Популярний салат Цезар можна вдосконалити додаванням макаронів, аби зробити страву більш ситною. Якщо ж ви не хочете таких експериментів, то без цього інгредієнта у вас вийде класичний салат, який всі так люблять.

Цікаво Не кожен знає відповідь: чи треба варити сардельки

Рецепт пасти Цезар з куркою та сиром

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 4 курячих стегна;

– 500 мілілітрів курячого бульйону;

– 320 грамів макаронів;

– 2 жмені грінок;

– дрібно нарізане листя салату;

– стружка пармезану;

– сіль та перець до смаку; для соусу:

– 4 проціджених філе анчоуса;

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 чайні ложки винного оцту;

– сік четвертинки лимона.

Приготування:

Курку кладемо у бульйон та доводимо до кипіння. Варимо до готовності на мінімальному вогні. Потім виймаємо курку та відставляємо охолоджуватися. У цьому ж бульйоні варимо макарони, за потреби додаємо трішки води. Проціджуємо. Усі інгредієнти для соусу змішуємо разом. Курку грубо нарізаємо та змішуємо з макаронами. Потім додаємо соус, грінки, салат, сіль та перець. Перед подачею посипаємо сиром.

Смачного!

Потрібно лише 2 інгредієнти: робимо домашнє морозиво з полуниці.