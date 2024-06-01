Популярний салат Цезар можна вдосконалити додаванням макаронів, аби зробити страву більш ситною. Якщо ж ви не хочете таких експериментів, то без цього інгредієнта у вас вийде класичний салат, який всі так люблять.
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Рецепт пасти Цезар з куркою та сиром
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Курку кладемо у бульйон та доводимо до кипіння. Варимо до готовності на мінімальному вогні. Потім виймаємо курку та відставляємо охолоджуватися.
- У цьому ж бульйоні варимо макарони, за потреби додаємо трішки води. Проціджуємо.
- Усі інгредієнти для соусу змішуємо разом.
- Курку грубо нарізаємо та змішуємо з макаронами. Потім додаємо соус, грінки, салат, сіль та перець.
- Перед подачею посипаємо сиром.
Смачного!