Популярний салат Цезар можна вдосконалити додаванням макаронів, аби зробити страву більш ситною. Якщо ж ви не хочете таких експериментів, то без цього інгредієнта у вас вийде класичний салат, який всі так люблять.

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Рецепт пасти Цезар з куркою та сиром

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Курку кладемо у бульйон та доводимо до кипіння. Варимо до готовності на мінімальному вогні. Потім виймаємо курку та відставляємо охолоджуватися.
  2. У цьому ж бульйоні варимо макарони, за потреби додаємо трішки води. Проціджуємо.
  3. Усі інгредієнти для соусу змішуємо разом.
  4. Курку грубо нарізаємо та змішуємо з макаронами. Потім додаємо соус, грінки, салат, сіль та перець.
  5. Перед подачею посипаємо сиром.

Смачного!