Этот салат выглядит идеальным решением на все случаи жизни. У него так много преимуществ – вкус, легкость в приготовлении, эстетичность – что трудно, найти аргумент, чтобы отказать себе в возможности снова им насладиться.

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Рецепт салата с курицей и ананасом

Время: 35 минут

Порций: 3

Ингредиенты: – 2 куриных филе (500 грамм);

– 1 банка консервированного ананаса;

– 1 корень сельдерея;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 50 граммов тертого сыра;

– 1 столовая ложка рапсового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо моем, обсушиваем, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем. Ананас нарезаем кубиками, а сельдерей – натираем. Смешиваем мясо, ананас, кукурузу и тертый сыр. Заправляем майонезом и небольшим количеством горчицы. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!