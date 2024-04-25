Этот салат выглядит идеальным решением на все случаи жизни. У него так много преимуществ – вкус, легкость в приготовлении, эстетичность – что трудно, найти аргумент, чтобы отказать себе в возможности снова им насладиться.

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Рецепт салата с курицей и ананасом

Время: 35 минут

Порций: 3

Приготовление:

  1. Мясо моем, обсушиваем, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем.
  2. Ананас нарезаем кубиками, а сельдерей – натираем.
  3. Смешиваем мясо, ананас, кукурузу и тертый сыр.
  4. Заправляем майонезом и небольшим количеством горчицы.
  5. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!