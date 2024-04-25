Цей салат виглядає ідеальним рішенням на всі випадки життя. У нього так багато переваг – смак, легкість у приготуванні, естетичність – що важко, знайти аргумент, аби відмовити собі у можливості знову ним насолодитися.

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Рецепт салату з куркою та ананасом

Час: 35 хвилин

Порцій: 3

Інгредієнти: – 2 курячих філе (500 грамів);

– 1 банка консервованого ананаса;

– 1 корінь селери;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 4 столові ложки майонезу;

– 50 грамів тертого сиру;

– 1 столова ложка рапсової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

М'ясо миємо, обсушуємо, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо. Ананас нарізаємо кубиками, а селеру – натираємо. Змішуємо м'ясо, ананас, кукурудзу та тертий сир. Заправляємо майонезом та невеликою кількістю гірчиці. Солимо та перчимо до смаку.

Смачного!