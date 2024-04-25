Цей салат виглядає ідеальним рішенням на всі випадки життя. У нього так багато переваг – смак, легкість у приготуванні, естетичність – що важко, знайти аргумент, аби відмовити собі у можливості знову ним насолодитися.
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Рецепт салату з куркою та ананасом
Час: 35 хвилин
Порцій: 3
Приготування:
- М'ясо миємо, обсушуємо, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо.
- Ананас нарізаємо кубиками, а селеру – натираємо.
- Змішуємо м'ясо, ананас, кукурудзу та тертий сир.
- Заправляємо майонезом та невеликою кількістю гірчиці.
- Солимо та перчимо до смаку.
Смачного!