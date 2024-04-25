Цей салат виглядає ідеальним рішенням на всі випадки життя. У нього так багато переваг – смак, легкість у приготуванні, естетичність – що важко, знайти аргумент, аби відмовити собі у можливості знову ним насолодитися.

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Рецепт салату з куркою та ананасом

Час: 35 хвилин

Порцій: 3

Приготування:

  1. М'ясо миємо, обсушуємо, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо.
  2. Ананас нарізаємо кубиками, а селеру – натираємо.
  3. Змішуємо м'ясо, ананас, кукурудзу та тертий сир.
  4. Заправляємо майонезом та невеликою кількістю гірчиці.
  5. Солимо та перчимо до смаку.

Смачного!