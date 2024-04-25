Вечная классика и идеальное сочетание: рецепт салата с курицей и ананасом
Источник:fajnegotowanie
Гармония вкуса курочки и ананаса – это то, что никогда не надоедает. Нужно совсем немного времени и усилий, чтобы любимый салат оказался на столе.
Этот салат выглядит идеальным решением на все случаи жизни. У него так много преимуществ – вкус, легкость в приготовлении, эстетичность – что трудно, найти аргумент, чтобы отказать себе в возможности снова им насладиться.
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Рецепт салата с курицей и ананасом
Время: 35 минут
Порций: 3
Ингредиенты:
– 2 куриных филе (500 грамм);
– 1 банка консервированного ананаса;
– 1 корень сельдерея;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 4 столовые ложки майонеза;
– 50 граммов тертого сыра;
– 1 столовая ложка рапсового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо моем, обсушиваем, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем.
- Ананас нарезаем кубиками, а сельдерей – натираем.
- Смешиваем мясо, ананас, кукурузу и тертый сыр.
- Заправляем майонезом и небольшим количеством горчицы.
- Солим и перчим по вкусу.
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