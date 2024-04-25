Вечная классика и идеальное сочетание: рецепт салата с курицей и ананасом

25 апреля 2024, 06:53
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Источник:

fajnegotowanie

Гармония вкуса курочки и ананаса – это то, что никогда не надоедает. Нужно совсем немного времени и усилий, чтобы любимый салат оказался на столе.

Этот салат выглядит идеальным решением на все случаи жизни. У него так много преимуществ – вкус, легкость в приготовлении, эстетичность – что трудно, найти аргумент, чтобы отказать себе в возможности снова им насладиться.

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Рецепт салата с курицей и ананасом

Время: 35 минут

Порций: 3

Ингредиенты:

2 куриных филе (500 грамм);
– 1 банка консервированного ананаса;
– 1 корень сельдерея;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 4 столовые ложки майонеза;
– 50 граммов тертого сыра;
– 1 столовая ложка рапсового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо моем, обсушиваем, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем.
  2. Ананас нарезаем кубиками, а сельдерей – натираем.
  3. Смешиваем мясо, ананас, кукурузу и тертый сыр.
  4. Заправляем майонезом и небольшим количеством горчицы.
  5. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська