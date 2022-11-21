Для того чтобы успешно приготовить дрожжевое тесто, нужно хорошо знать, как собственно дрожжи работают. Это позволит не только значительно ускорить процесс приготовления теста, но и улучшит результат.
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Какие факторы способствуют активности дрожжей
Дрожжевое тесто растет в результате брожения. В процессе выделяется углекислый газ, который способствует росту теста. Для того чтобы дрожжи эффективно работали, их нужно обеспечить хорошими условиями: правильной температурой и сахаром.
Идеальный результат / Фото Pexels
Как можно ускорить рост дрожжевого теста
Все ингредиенты при приготовлении теста должны быть теплыми. Яйца нужно заранее вынуть из холодильника, а масло растопить в кастрюле.
Молоко также нужно правильно нагреть, идеальная температура – 32 градуса. Если вы все сделаете правильно, тесто будет расти очень быстро.
После замеса тесто следует поставить в теплое место, где нет сквозняков. Довольно частая опция – накрыть тесто полотенцем и поставить у радиатора. Можно также поставить миску у лампы или возле печи. Впрочем, важно не переусердствовать и не убить дрожжевые клетки слишком высокой температурой.