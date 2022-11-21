Для того, щоб успішно приготувати дріжджове тісто, потрібно добре знати, як власне дріжджі працюють. Це дозволить не лише значно пришвидшити процес приготування тіста, а й неабияк покращить результат.

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Які фактори сприяють активності дріжджів

Дріжджове тісто росте внаслідок бродіння. В процесі виділяється вуглекислий газ, який і змушує тісто рости. Для того, щоб дріжджі ефективно працювали, їх треба забезпечити гарними умовами: правильною температурою та цукром.

Ідеальний результат / Фото Pexels

Як можна пришвидшити ріст дріжджового тіста

Усі інгредієнти під час приготування тіста повинні бути теплими. Яйця треба заздалегідь вийняти з холодильника, а масло – розтопити у каструлі.

Молоко також потрібно правильно нагріти, ідеальна температура – 32 градуси. Якщо ви все зробите правильно – тісто буде рости дуже швидко.

Після замісу тісто варто поставити у тепле місце, де немає протягів. Доволі часта опція – накрити тісто рушником та поставити біля радіатора. Можна також поставити миску біля лампи або біля печі. Втім, важливо не перестаратися та не вбити дріжджові клітини надто високою температурою.