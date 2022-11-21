Ускоряем процесс: как заставить дрожжево быстрее расти

Дрожжевое тесто – прекрасная основа для многих блюд. Обычно нужно ждать, чтобы оно подросло, но не всегда у нас есть достаточно времени, поэтому следует воспользоваться приемами, которые сделают процесс более быстрым.

Для того чтобы успешно приготовить дрожжевое тесто, нужно хорошо знать, как собственно дрожжи работают. Это позволит не только значительно ускорить процесс приготовления теста, но и улучшит результат.

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Какие факторы способствуют активности дрожжей

Дрожжевое тесто растет в результате брожения. В процессе выделяется углекислый газ, который способствует росту теста. Для того чтобы дрожжи эффективно работали, их нужно обеспечить хорошими условиями: правильной температурой и сахаром.

Идеальный результат / Фото Pexels

Как можно ускорить рост дрожжевого теста

Все ингредиенты при приготовлении теста должны быть теплыми. Яйца нужно заранее вынуть из холодильника, а масло растопить в кастрюле.

Молоко также нужно правильно нагреть, идеальная температура – 32 градуса. Если вы все сделаете правильно, тесто будет расти очень быстро.

После замеса тесто следует поставить в теплое место, где нет сквозняков. Довольно частая опция – накрыть тесто полотенцем и поставить у радиатора. Можно также поставить миску у лампы или возле печи. Впрочем, важно не переусердствовать и не убить дрожжевые клетки слишком высокой температурой.