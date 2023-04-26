Забитое тесто – это неприятность, которая может испортить все удовольствие от приготовления вареников. Особенно раздражает, когда тесто "убегает" из-под качалки и возвращается назад, что превращает раскачку в настоящую муку.

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Часто случается, что причина кроется в одном из ингредиентов, указанном в рецепте. Давайте разбираться, как поберечь свои нервы и сделать удачное тесто.

Распространенные ошибки при приготовлении теста на вареники

Добавление яиц

Если вы готовите макароны, то без яйца просто не обойтись. А вот с тестом на вареники этот продукт может сыграть злую шутку. Считать добавление яйца критической ошибкой, конечно же, нельзя, но в этом просто нет смысла, ведь тесто просто получится более жестким, не выиграв ничего по вкусу.

Приготовление вареников – настоящее искусство / Фото Pixabay

Неправильные пропорции муки и воды

Правильные пропорции – это всегда особая мука, ведь есть множество мыслей о том, каким должно быть соотношение продуктов и как должен выглядеть финальный результат. Впрочем, опытные хозяйки сходятся в том, что на 1 килограмм пшеничной муки требуется примерно 1 стакан охлажденного кипятка. Такая вода "заварит" клейковину, поэтому тесто получится гораздо более эластичным, чем обычно.

Излишняя спешка

Когда вы замесили мягкое и гладкое тесто, очень важно дать ему немного времени на отдых. Лучше всего сформовать из теста шары, накрыть тканью и отставить на 15 минут.

Этот простой прием гарантирует, что тесто будет раскатываться очень легко и не осядет. Также не стоит забывать, что часть ожидающего своей очереди теста должна быть накрыта тканью до того момента, как вы начнете его раскатывать. В противном случае оно начнет подсыхать, и во время раскачки появятся некрасивые засохшие пятна.