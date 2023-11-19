Воздушные, как пух: как сделать тесто для пышных пирожков в духовке или на сковороде
19 ноября 2023, 11:50Читати новину українською
Источник:УНИАН
Пожалуй, никто не откажется от угощения домашними пышными пирожками. Однако для того, чтобы они получились действительно воздушными, нужно иметь проверенный рецепт теста.
Мы дадим 2 рецепта теста – для жареных и печеных пирожков. Начинка может быть разной – выбирайте ее по своему вкусу.
Обязательно попробуйте Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью
Тесто на жареные пирожки – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 480 граммов пшеничной муки;
– 7 граммов сухих быстродействующих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 300 миллилитров воды;
– 50 граммов масла.
Приготовление:
- Смешайте в миске дрожжи, сахар, соль, теплую воду и 5 столовых ложек просеянной муки. Перемешайте, накройте салфеткой и уберите в теплое место на 30 минут.
- Когда опара увеличится в размере и покроется пузырьками, добавьте масло, оставшуюся муку, снова перемешайте, а затем вымесите тесто руками.
- Смажьте руки растительным маслом, сформуйте из теста шар и выложите его в миску. Накройте пакетом или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Подготовьте желаемую начинку для пирожков. Выложите тесто на поверхность, смазанную растительным маслом. Сформируйте несколько равных по размеру шариков и оставьте их на 10 – 15 минут.
- После этого каждый шарик разомните руками в лепешку, выложите начинку и защипните края, сформировав пирожки. Выложите их швом вниз на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте до готовности, периодически переворачивая.
Попробуйте приготовить пирожки в духовке / Фото Unsplash
Дрожжевое тесто для пирожков в духовке
- Время: 2 часа 10 минут
- Порций: 6
– 480 граммов пшеничной муки;
– 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 300 миллилитров молока;
– 50 граммов масла.
Приготовление:
- Подогрейте молоко до 40 градусов, всыпьте сахар, соль, 1 столовую ложку муки и дрожжи. Оставьте опару подходить на 20 минут.
- Когда она поднимется, добавьте масло и оставшуюся просеянную муку. Вымесите тесто, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 1 час.
- Разделите тесто на несколько одинаковых шариков, раскатайте и поместите начинку внутрь.
- Снова оставьте на 20 минут, после чего выложите на противень, смажьте сверху яичным желтком и выпекайте при 180 градусах 25 – 30 минут.