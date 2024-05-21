Ягоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все
21 мая 2024, 06:08Читати новину українською
Источник:gospodynka
Сезон клубники – это не только возможность насладиться любимой ягодой, но и заготовить немного запасов. И варенье – один из лучших способов воплотить этот план.
Один из самых больших вызовов – сделать варенье таким образом, чтобы ягоды были целыми. Такой продукт пригодится, когда потом захочется украсить десерт. И с этим рецептом у вас точно все получится!
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Рецепт клубничного варенья
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 килограмм сахара;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Клубнику моем, обсушиваем. Высыпаем на сковороду и добавляем воду. Когда клубника пустит сок, жарим еще 5 – 8 минут на среднем огне.
- Добавляем сахар и лимонную кислоту, с момента закипания готовим еще 5 минут. Постоянно снимаем пену.
- Снимаем с огня и перемешиваем 2 – 3 раза, чтобы пенка растворилась. Когда варенье остынет, разливаем его в стерилизованные банки и закручиваем.
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