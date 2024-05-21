Один из самых больших вызовов – сделать варенье таким образом, чтобы ягоды были целыми. Такой продукт пригодится, когда потом захочется украсить десерт. И с этим рецептом у вас точно все получится!
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Рецепт клубничного варенья
Время: 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Клубнику моем, обсушиваем. Высыпаем на сковороду и добавляем воду. Когда клубника пустит сок, жарим еще 5 – 8 минут на среднем огне.
- Добавляем сахар и лимонную кислоту, с момента закипания готовим еще 5 минут. Постоянно снимаем пену.
- Снимаем с огня и перемешиваем 2 – 3 раза, чтобы пенка растворилась. Когда варенье остынет, разливаем его в стерилизованные банки и закручиваем.
Приятного аппетита!