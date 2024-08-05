В него можно влюбиться: готовим незабываемое варенье-желе из смородины

5 августа 2024, 23:56
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Вкуснятина

Варенье из смородины – это отдельный вид кулинарного удовольствия. А особенно, когда оно такое густое, что хоть ножом нарезай.

Густое и в меру сладкое варенье из смородины станет настоящим кулинарным подарком. Оно идеально подходит к блинам и оладьям, но вы можете найти ему способ применения и по своему усмотрению.

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Рецепт густого варенья из смородины

Время: 40 минут

Порций: зависит от размера банок

Ингредиенты:

– 12 стаканов смородины;
– 9 стаканов сахара;
– 2 стакана воды.

Приготовление:

  1. Ягоды ставим на огонь. Добавляем воду и доводим до кипения. Варим 15 минут на медленном огне.
  2. Добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще 15 минут.
  3. Раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закручиваем.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська