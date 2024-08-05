В него можно влюбиться: готовим незабываемое варенье-желе из смородины

Варенье из смородины – это отдельный вид кулинарного удовольствия. А особенно, когда оно такое густое, что хоть ножом нарезай.

Густое и в меру сладкое варенье из смородины станет настоящим кулинарным подарком. Оно идеально подходит к блинам и оладьям, но вы можете найти ему способ применения и по своему усмотрению.

Читайте также Вы захотите есть его каждый день: готовим фантастический салат из молодого картофеля

Рецепт густого варенья из смородины

Время: 40 минут

Порций: зависит от размера банок

Ингредиенты:

– 12 стаканов смородины;

– 9 стаканов сахара;

– 2 стакана воды.

Приготовление:

Ягоды ставим на огонь. Добавляем воду и доводим до кипения. Варим 15 минут на медленном огне. Добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще 15 минут. Раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закручиваем.

Приятного аппетита!