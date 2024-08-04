Наггетсы из цветной капусты – один из оригинальных способов использования этого овоща. Благодаря выпеканию цветная капуста в тесте не стекает жиром после вынимания из духовки.

Не пропустите Дети научатся делать их сами: аппетитные творожные булочки, которые покоряют с первого кусочка

Хрустящая цветная капуста

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Цветную капусту разделите на соцветия среднего размера и приготовьте на пару. Оно должно быть al dente (полутвердым).
  2. Смешайте или измельчите хлопья.
  3. Смешайте их с мукой, сухим чесноком, молотым перцем, солью и перцем.
  4. Добавьте молоко и перемешайте до получения гладкого, однородного, густого теста.
  5. По одному окунайте цветочки в тесто и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  6. Выпекайте примерно 25 – 30 минут при 180 градусах.