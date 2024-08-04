Наггетсы из цветной капусты – один из оригинальных способов использования этого овоща. Благодаря выпеканию цветная капуста в тесте не стекает жиром после вынимания из духовки.

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Хрустящая цветная капуста

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 средняя цветная капуста;

– 3/4 стакана кукурузной муки;

– 2 стакана кукурузных хлопьев;

– 1 стакан молока;

– щепотка гранулированного чеснока;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Цветную капусту разделите на соцветия среднего размера и приготовьте на пару. Оно должно быть al dente (полутвердым). Смешайте или измельчите хлопья. Смешайте их с мукой, сухим чесноком, молотым перцем, солью и перцем. Добавьте молоко и перемешайте до получения гладкого, однородного, густого теста. По одному окунайте цветочки в тесто и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпекания. Выпекайте примерно 25 – 30 минут при 180 градусах.

Это очень вкусно и просто готовить: приготовьте мясной хлебец.