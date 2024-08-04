Наггетсы из цветной капусты – один из оригинальных способов использования этого овоща. Благодаря выпеканию цветная капуста в тесте не стекает жиром после вынимания из духовки.
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Хрустящая цветная капуста
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Цветную капусту разделите на соцветия среднего размера и приготовьте на пару. Оно должно быть al dente (полутвердым).
- Смешайте или измельчите хлопья.
- Смешайте их с мукой, сухим чесноком, молотым перцем, солью и перцем.
- Добавьте молоко и перемешайте до получения гладкого, однородного, густого теста.
- По одному окунайте цветочки в тесто и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Выпекайте примерно 25 – 30 минут при 180 градусах.