Густое и в меру сладкое варенье из смородины станет настоящим кулинарным подарком. Оно идеально подходит к блинам и оладьям, но вы можете найти ему способ применения и по своему усмотрению.

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Рецепт густого варенья из смородины

Время: 40 минут

Порций: зависит от размера банок

Приготовление:

  1. Ягоды ставим на огонь. Добавляем воду и доводим до кипения. Варим 15 минут на медленном огне.
  2. Добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще 15 минут.
  3. Раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закручиваем.

Приятного аппетита!