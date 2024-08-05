Густое и в меру сладкое варенье из смородины станет настоящим кулинарным подарком. Оно идеально подходит к блинам и оладьям, но вы можете найти ему способ применения и по своему усмотрению.
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Рецепт густого варенья из смородины
Время: 40 минут
Порций: зависит от размера банок
Приготовление:
- Ягоды ставим на огонь. Добавляем воду и доводим до кипения. Варим 15 минут на медленном огне.
- Добавляем сахар, хорошо перемешиваем и варим еще 15 минут.
- Раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закручиваем.
Приятного аппетита!