Простые советы по здоровой выпечке: самое время ими воспользоваться
Источник:Еggs
Выпечка – это особое наслаждение, лакомиться которым не откажется никто. Чтобы не отказывать себе ни в чем и не вредить фигуре, не стоит забывать о нескольких правилах.
Выпекание и приготовление десертов – это особый процесс, после которого наступает настоящее наслаждение. Конечно, такие предпочтения могут негативно сказаться на нашей фигуре, но если знать несколько лайфхаков, то об этом не придется беспокоиться.
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Замените рафинированный сахар на фрукты
Попытайтесь заменить часть сахара в своем рецепте на фрукты. Фрукты содержат натуральный сахар, который отлично подходит для придания сладости выпечке. Среди фаворитов – яблоко и банан!
Вместо масла – греческий йогурт
Замените часть масла, сметаны или сливочного масла в своем рецепте греческим йогуртом. Это здоровая альтернатива с высоким содержанием белка!
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Замените белую муку целозерновой
Используйте целоозерную муку, как прекрасную альтернативу. Она имеет приятный ореховый привкус. Однако эта мука может сделать выпечку более сухой и "забитой".
Выбирайте темный шоколад
Если ваш рецепт требует использования шоколада, выбор темного вместо молочного даст больше вкуса и меньше сахара. Лучше всего подойдет темный шоколад из 70% сухого какао.