Простые советы по здоровой выпечке: самое время ими воспользоваться

Выпечка – это особое наслаждение, лакомиться которым не откажется никто. Чтобы не отказывать себе ни в чем и не вредить фигуре, не стоит забывать о нескольких правилах.

Выпекание и приготовление десертов – это особый процесс, после которого наступает настоящее наслаждение. Конечно, такие предпочтения могут негативно сказаться на нашей фигуре, но если знать несколько лайфхаков, то об этом не придется беспокоиться.

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Замените рафинированный сахар на фрукты

Попытайтесь заменить часть сахара в своем рецепте на фрукты. Фрукты содержат натуральный сахар, который отлично подходит для придания сладости выпечке. Среди фаворитов – яблоко и банан!

Совет

В выпечке используйте спелые бананы. Они дарят больше сладости!

Наслаждение, от которого не откажешься / Фото unsplash

Вместо масла – греческий йогурт

Замените часть масла, сметаны или сливочного масла в своем рецепте греческим йогуртом. Это здоровая альтернатива с высоким содержанием белка!

Пропорции :

– 1 стакан сметаны = 1 стакан греческого йогурта;

– 1 стакан сливочного масла = пол стакана греческого йогурта;

– 1 стакан масла = 3/4 стакана греческого йогурта;

– 1 стакан жирных сливок = пол стакана греческого йогурта.

Хорошее настроение в любой день / Фото unsplash

Замените белую муку целозерновой

Используйте целоозерную муку, как прекрасную альтернативу. Она имеет приятный ореховый привкус. Однако эта мука может сделать выпечку более сухой и "забитой".

Выбирайте темный шоколад

Если ваш рецепт требует использования шоколада, выбор темного вместо молочного даст больше вкуса и меньше сахара. Лучше всего подойдет темный шоколад из 70% сухого какао.