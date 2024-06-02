Подходит ко всему: рецепт "зеленого масла", на который нужно всего 5 минут

2 июня 2024, 10:30
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Источник:

noviydoctor

"Зеленого масла" – это не просто вкусная намазка на хлеб. Оно может дополнить любое блюдо и придать ему новый вкусовой колорит.

Гармоничное сочетание масла и зелени – это отличное дополнение к пасте, стейков, картофеля, овощей, рыбы и даже обычного хлеба. Несколько минут – и это блюдо уже ждет своего часа в вашем холодильнике.

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Рецепт "зеленого масла"

Время: 10 минут

Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 стакан свежей зелени;
– несколько зубчиков чеснока;
– чайная ложка лимонного сока;
– 250 грамм сливочного масла комнатной температуры;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В большой миске смешиваем все ингредиенты.
  2. Чтобы масса получилась однородной, лучше всего использовать блендер, или же сделать это вручную.
  3. Выкладываем масло на кусок пергамента или пищевой пленки.
  4. Формируем цилиндрическую форму и хорошо скручиваем концы.
  5. Масло можно использовать сразу, или же поставить на час в холодильник или 30 минут в морозильную камеру, чтобы оно затвердело.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська