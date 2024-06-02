Подходит ко всему: рецепт "зеленого масла", на который нужно всего 5 минут
2 июня 2024, 10:30Читати новину українською
Источник:noviydoctor
"Зеленого масла" – это не просто вкусная намазка на хлеб. Оно может дополнить любое блюдо и придать ему новый вкусовой колорит.
Гармоничное сочетание масла и зелени – это отличное дополнение к пасте, стейков, картофеля, овощей, рыбы и даже обычного хлеба. Несколько минут – и это блюдо уже ждет своего часа в вашем холодильнике.
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Рецепт "зеленого масла"
Время: 10 минут
Порций: 1Ингредиенты:
– 1 стакан свежей зелени;
– несколько зубчиков чеснока;
– чайная ложка лимонного сока;
– 250 грамм сливочного масла комнатной температуры;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В большой миске смешиваем все ингредиенты.
- Чтобы масса получилась однородной, лучше всего использовать блендер, или же сделать это вручную.
- Выкладываем масло на кусок пергамента или пищевой пленки.
- Формируем цилиндрическую форму и хорошо скручиваем концы.
- Масло можно использовать сразу, или же поставить на час в холодильник или 30 минут в морозильную камеру, чтобы оно затвердело.
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