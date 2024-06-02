Гармоничное сочетание масла и зелени – это отличное дополнение к пасте, стейков, картофеля, овощей, рыбы и даже обычного хлеба. Несколько минут – и это блюдо уже ждет своего часа в вашем холодильнике.

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Рецепт "зеленого масла"

Время: 10 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 стакан свежей зелени;

– несколько зубчиков чеснока;

– чайная ложка лимонного сока;

– 250 грамм сливочного масла комнатной температуры;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В большой миске смешиваем все ингредиенты. Чтобы масса получилась однородной, лучше всего использовать блендер, или же сделать это вручную. Выкладываем масло на кусок пергамента или пищевой пленки. Формируем цилиндрическую форму и хорошо скручиваем концы. Масло можно использовать сразу, или же поставить на час в холодильник или 30 минут в морозильную камеру, чтобы оно затвердело.

Приятного аппетита!

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