Гармоничное сочетание масла и зелени – это отличное дополнение к пасте, стейков, картофеля, овощей, рыбы и даже обычного хлеба. Несколько минут – и это блюдо уже ждет своего часа в вашем холодильнике.
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Рецепт "зеленого масла"
Время: 10 минут
Порций: 1
Приготовление:
- В большой миске смешиваем все ингредиенты.
- Чтобы масса получилась однородной, лучше всего использовать блендер, или же сделать это вручную.
- Выкладываем масло на кусок пергамента или пищевой пленки.
- Формируем цилиндрическую форму и хорошо скручиваем концы.
- Масло можно использовать сразу, или же поставить на час в холодильник или 30 минут в морозильную камеру, чтобы оно затвердело.
Приятного аппетита!