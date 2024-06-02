Гармонійне поєднання масла та зелені – це чудовий додаток до пасти, стейків, картоплі, овочів, риби та навіть звичайного хліба. Кілька хвилин – і ця страва вже чекає на свій час у вашому холодильнику.

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Рецепт "зеленого масла"

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. У великій мисці змішуємо всі інгредієнти.
  2. Щоб маса вийшла однорідною, найкраще використовувати блендер, або ж зробити це вручну.
  3. Викладаємо масло на шматок пергаменту або харчової плівки.
  4. Формуємо циліндричну форму та добре скручуємо кінці.
  5. Масло можна використовувати одразу, або ж поставити на годину у холодильник або 30 хвилин у морозильну камеру, аби воно затверділо.

Смачного!