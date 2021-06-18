История шашлыка

Шашлыки ассоциируются у нас с Востоком, прежде всего с Кавказом. Хотя мясо на вертеле человек готовит тех пор, как научился разжигать огонь. Кстати, тюркское слово "шиш" и переводится как "рожон". Итак, блюдо это очень древнее, и в каждой стране его называют по-своему: в Армении это хоровац, в Грузии – мцвади, в Турции – шиш-кебаб. Мы же привыкли называть жареные на открытом огне кусочки мяса на шампуре (современном "измельченном" вертеле) шашлыком.

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Шашлык / Фото Shutterstock

Главный секрет вкусного шашлыка

Чтобы приготовить вкусный шашлык, нужно соблюсти несколько важных условий.

И первое условие – это качественное и свежее мясо, поэтому лучше выбирать проверенных производителей. Правильный продукт – обязательно упругий на ощупь с равномерным окрасом без малейшего неприятного запаха. Цвет свежего мяса: у курятины – светло-розовый, у говядины и баранины – вишнево-красный, у свинины – серовато-розовый, у телятины – бледно-розовый.

Разберем подробнее, какое мясо на шашлык подходит больше всего.

Какое мясо выбрать на шашлык

Жестких правил и ограничений здесь нет, все зависит от гастрономических предпочтений вашей компании. Мы же дадим несколько универсальных советов, которые помогут подобрать идеальное мясо для шашлыка.

Свинина

Шашлык из свинины – популярный среди украинцев. Выбирая этот вид мяса, отдавайте предпочтение ошейку с равномерным распределением жира. После жарки такое мясо будет более мягким. Также на шашлык прекрасно подходит вырезка. А вот окорок придется дольше и тщательнее мариновать, чтобы шашлык не вышел сухим.

Курятина

Альтернативой свинине для шашлыка является курятина. Преимуществом куриного мяса является то, что оно не такое жирное, и не имеет специфического запаха, чего не скажешь о других видах мяса и птицы. К тому же курица – доступный и популярный вид мяса.

Шашлык из курицы – не только нежный и сочный, но и питательный. К тому же курятина готовится легко и быстро.

Важно: выбирая куриное мясо, отдавайте предпочтение продукции надежных производителей. Например, "Наша Ряба Аппетитная" – это свежая курочка "Наша Ряба", которая маринуется сразу же на производстве и отправляется на полки.

Поэтому для спонтанной вылазки за город или когда хочется насладиться мясом на природе, но нет времени или желания мариновать, прекрасно подойдет шашлык из филе "Зелень и лук" от "Наша Ряба Аппетитная". Шашлык будет нежным и нежирным, а классическое сочетание лука и зелени удачно подчеркнет деликатный вкус и аромат курятины. Если же вы любите сочные части курицы – захватите шашлык из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" с оригинальным послевкусием итальянских трав и кислинкой томата.

Шашлык из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" / Фото Наша Ряба

"Аппетитная от Наша Ряба" уже позаботилась о мариновании и нарезке, поэтому вам останется просто распаковать ароматные кусочки, нанизать их на шампуры и отправить на мангал.

Куриный шашлык – идеальный вариант для семейного пикника. Он подходит и детям и взрослым. От сочных кусочков курятины, поджаренных на огне, не откажется даже фанат здорового питания. Они прекрасно смакуют со свежей зеленью, овощами и салатами.

Баранина

Лучшая часть для шашлыка – вырезка или мякоть задней ноги. Будет замечательно, если вы возьмете мясо молодого барана: оно имеет ярко-красный цвет и не такое жесткое. Однако помните, что у баранины специфические вкус и аромат, который не всем нравится.

Шашлычные тонкости

Но что-то мы отвлеклись. Ведь шашлык еще надо приготовить. Выбрали мясо? Сосредоточимся теперь на процессе приготовления.

Куриный шашлык – идеальный вариант для семейного пикника / Фото Shutterstock

Как нанизать мясо на шампуры

Здесь есть свои нюансы. Нанизывают мясо вдоль волокон. Распределять его по всему шампуру не нужно, лучше нанизывать кусочки близко друг к другу. Между ними можно разместить кольца лука, свежие или маринованные овощи.

Быстрее всего готовится шашлык из курятины, дольше – из баранины / Фото Shutterstock

Как жарить шашлык

Наконец пришло время горячего процесса. Готовится шашлык от 15 до 30 минут – в зависимости от вида мяса, маринада, количества угля и тому подобное. Быстрее всего готовится шашлык из курятины, дольше придется повозиться с шашлыком из баранины.

Советуем переворачивать шампуры каждые пол минуты, не отходя от мангала. Постоянно следите за углем и заливайте водой очаги пламени, чтобы шашлык не пригорал.

Итак, возьмите качественное мясо, хорошие дрова и соберитесь в ближайший погожий день у мангала теплой компанией. Вкусных вам шашлыков и хорошего отдыха!