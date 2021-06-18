Історія шашлику

Шашлики асоціюються в нас зі Сходом, передусім із Кавказом. Хоча м'ясо на рожні людина готує відтоді, як навчилася розпалювати вогонь. До речі, тюркське слово "шиш" і перекладається як "рожен". Отже, страва ця дуже давня, і в кожній країні її називають по-своєму: у Вірменії це хоровац, у Грузії – мцваді, у Туреччині – шиш-кебаб. Ми ж звикли називати смажені на відкритому вогні шматочки м'яса на шампурі (сучасному "здрібнілому" рожні) шашликом.

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Шашлик / Фото Shutterstock

Головний секрет смачного шашлику

Щоб приготувати смачний шашлик, потрібно дотримати кілька важливих умов.

І найперша умова – це якісне та свіже м'ясо, тому краще обирати перевірених виробників. Правильний продукт – обов'язково пружний на дотик з рівномірним забарвленням й без найменшого неприємного запаху. Колір свіжого м'яса: у курятини – ясно-рожевий, у яловичини та баранини – вишнево-червоний, у свинини – сірувато-рожевий, у телятини – блідо-рожевий.

Розберімо докладніше, яке м'ясо на шашлик підходить найбільше.

Яке м'ясо обрати на шашлик

Жорстких правил та обмежень тут немає, усе залежить від гастрономічних уподобань вашої компанії. Ми ж дамо кілька універсальних порад, які допоможуть дібрати ідеальне м'ясо для шашлику.

Свинина

Шашлик зі свинини – популярний серед українців. Обираючи цей вид м'яса, віддавайте перевагу ошийку з рівномірним розподілом жиру. Після смаження таке м'ясо буде більш м'яким. Також на шашлик чудово підходить вирізка. А от окіст доведеться довше й ретельніше маринувати, щоб шашлик не вийшов сухим.

Курятина

Альтернативою свинині для шашлику є курятина. Перевагою курячого м'яса є те, що воно не таке жирне, і не має специфічного запаху, чого не скажеш про інші види м'яса та птиці. До того ж курка – доступний та популярний вид м'яса.

Шашлик із курятини – не лише ніжний та соковитий, а й поживний. До того ж курятина готується легко та швидко.

Важливо: обираючи куряче м'ясо, віддавайте перевагу продукції надійних виробників. Наприклад, "Наша Ряба Апетитна" – це свіжа курочка "Наша Ряба", що маринується одразу ж на виробництві і вирушає до полиць.

Тож для спонтанної вилазки за місто або коли хочеться посмакувати м'ясом на природі, але немає часу чи бажання маринувати, чудово підійде шашлик з філе "Зелень та цибуля" від "Наша Ряба Апетитна". Шашлик буде ніжним і нежирним, а класичне поєднання цибулі та зелені вдало підкреслить делікатний смак та аромат курятини. Якщо ж ви полюбляєте соковитіші частини курки – захопіть шашлик із м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" з оригінальним післясмаком італійських трав та кислинкою томату.

Шашлик із м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" / Фото Наша Ряба

"Апетитна від Наша Ряба" вже подбала про маринування та нарізання, тож вам залишиться просто розпакувати ароматні шматочки, нанизати їх на шампури й відправити на мангал.

Курячий шашлик – ідеальний варіант для родинного пікніка. Він підходить і дітям і дорослим. Від соковитих шматочків курятини, підсмажених на вогні, не відмовиться навіть фанат здорового харчування. Вони чудово смакують зі свіжою зеленню, овочами та салатами.

Баранина

Найкраща частина для шашлику – вирізка або м'якоть задньої ноги. Буде чудово, якщо ви візьмете м'ясо молодого барана: воно має яскраво-червоний колір і не таке жорстке. Однак пам'ятайте, що в баранини специфічні смак та аромат, які не всім до вподоби.

Шашличні тонкощі

Але щось ми відволіклись. Адже шашлик ще треба приготувати. Обрали м'ясо? Зосередьмося тепер на процесі приготування.

Курячий шашлик – ідеальний варіант для родинного пікніка / Фото Shutterstock

Як нанизати м'ясо на шампури

Тут є свої нюанси. Нанизують м'ясо вздовж волокон. Розподіляти його по всьому шампуру не потрібно, краще нанизувати шматочки близько один до одного. Між ними можна розмістити кільця цибулі, свіжі чи мариновані овочі.

Найшвидше готується шашлик із курятини, найдовше – з баранини / Фото Shutterstock

Як смажити шашлик

Нарешті настав час гарячого процесу. Готується шашлик від 15 до 30 хвилин – залежно від виду м'яса, маринаду, кількості вугілля тощо. Найшвидше готується шашлик із курятини, найдовше доведеться повозитись із шашликом з баранини.

Радимо перевертати шампури що пів хвилини, не відходячи від мангала. Постійно стежте за вугіллям і заливайте водою осередки полум'я, щоб шашлик не пригорав.

Отож, візьміть якісне м'ясо, хороші дрова й зберіться найближчої погожої днини біля мангала теплою компанією. Смачних вам шашликів і гарного відпочинку!