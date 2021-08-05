Секреты успеха: лайфхак для ризотто и удивительный рецепт с ветчиной и сырным фондю

Ризотто – одно из типичных блюд итальянской кухни. Эта сытная и вкусная трапеза готовится на основе риса с добавлением различных ингредиентов.

Согревающее блюдо имеет яркий вкус бульона, который используется при его приготовлении. Бульон может быть из мяса, рыбы или овощей. Рис варят с бульоном до тех пор, пока он не станет нужной консистенции.

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Ингредиенты могут быть самые разнообразные: трюфели, телятина, грибы, улитки, спаржа, утка, колбаса, тыква и многие другие.



Классическое итальянская блюдо​ / Фото Unsplash

Главные секреты успеха в приготовлении ризотто:

Не переварите рис. Снимите кастрюлю с плиты, когда останется немного жидкости. Остаточное тепло будет продолжать готовить рис и поможет ему впитывать больше жидкости.

Добавляйте жидкость постепенно. Слишком много бульона или воды может сделать рис кашеобразным. Чтобы не переусердствовать, добавляйте жидкость маленькими порциями.

подавайте немедленно. Ризотто – одно из тех блюд, которым лучше всего наслаждаться сразу после приготовления. Если все же осталось немного блюда, обязательно добавьте немного сливочного масла или оливкового масла во время повторного нагрева смеси, чтобы восстановить ее текстуру.

Ризотто с ветчиной и сырным фондю

Время: 40 минут

Порций: 4



Невероятно вкусно​ / Фото Unsplash

Ингредиенты:

320 грамм риса арборио;

1,2 литра овощного бульона или воды;

250 грамм вареной ветчины;

1 средняя красная луковица;

100 грамм сыра чеддер;

100 грамм сыра Маасдам;

120 миллилитров молока

60 грамм сливочного масла;

1 столовая ложка крахмала,

4 столовые ложки крошек белого хлеба;

соль, черный перец по вкусу.

Приготовление: