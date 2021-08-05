Зігріваюча страва має яскравий смак бульйону, який використовується при її приготуванні. Бульйон може бути з м'яса, риби або овочів. Рис варять з бульйоном до тих пір, поки він не стане потрібної консистенції.
Цікаво Від зерна до полиці: як в Україні виготовляють якісну курятину й при цьому дбають про довкілля
Інгредієнти можуть бути найрізноманітніші: трюфелі, телятина, гриби, равлики, спаржа, качка, ковбаса, гарбуз і багато інших.
Класична італійська страва / Фото Unsplash
Головні секрети успіху у приготуванні різотто:
Різотто з шинкою та сирним фондю
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Неймовірно смачно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 320 грам рису арборіо;
- 1,2 літра овочевого бульйону чи води;
- 250 грам вареної шинки;
- 1 середня червона цибулина;
- 100 грам сиру чедер;
- 100 грам сиру Маасдам;
- 120 мілілітрів молока;
- 60 грам вершкового масла;
- 1 столова ложка крохмалю;
- 4 столові ложки крихт білого хліба;
- сіль, чорний перець до смаку.
Приготування:
- Почистіть та дрібно поріжте цибулю. У глибокій пательні розтопіть половину вершкового масла. Пасеруйте цибулю до м'якості.
- Додайте до цибулі рис і жарте на сковорідці 1 хвилину.
- До рису влийте кухлю гарячого бульйону і продовжуйте його додавати в міру його випаровування.
- Шинку та сир наріжте невеликими кубиками. У кінці варіння рису додайте до нього шинку та половину сиру. Посоліть та поперчіть. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште на 5 хвилин.
- Для приготування фондю у сотейник налийте молоко, додайте сир, який залишився і постійно помішуючи прогрійте на плиті поки сир повністю не розстане. Розведіть крохмаль у 2 столових ложках води та влийте у сирну масу.
- Обжарте на пательні хлібні шматочки з маслом до золотистого кольору.
- Розкладіть різотто по тарілках, додайте зверху сирне фондю та посипте підсмаженим хлібом.