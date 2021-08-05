Зігріваюча страва має яскравий смак бульйону, який використовується при її приготуванні. Бульйон може бути з м'яса, риби або овочів. Рис варять з бульйоном до тих пір, поки він не стане потрібної консистенції.

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Інгредієнти можуть бути найрізноманітніші: трюфелі, телятина, гриби, равлики, спаржа, качка, ковбаса, гарбуз і багато інших.


Класична італійська страва / Фото Unsplash

Головні секрети успіху у приготуванні різотто:

Різотто з шинкою та сирним фондю

Час: 40 хвилин
Порцій: 4


Неймовірно смачно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 320 грам рису арборіо;
  • 1,2 літра овочевого бульйону чи води;
  • 250 грам вареної шинки;
  • 1 середня червона цибулина;
  • 100 грам сиру чедер;
  • 100 грам сиру Маасдам;
  • 120 мілілітрів молока;
  • 60 грам вершкового масла;
  • 1 столова ложка крохмалю;
  • 4 столові ложки крихт білого хліба;
  • сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистіть та дрібно поріжте цибулю. У глибокій пательні розтопіть половину вершкового масла. Пасеруйте цибулю до м'якості.
  2. Додайте до цибулі рис і жарте на сковорідці 1 хвилину.
  3. До рису влийте кухлю гарячого бульйону і продовжуйте його додавати в міру його випаровування.
  4. Шинку та сир наріжте невеликими кубиками. У кінці варіння рису додайте до нього шинку та половину сиру. Посоліть та поперчіть. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште на 5 хвилин.
  5. Для приготування фондю у сотейник налийте молоко, додайте сир, який залишився і постійно помішуючи прогрійте на плиті поки сир повністю не розстане. Розведіть крохмаль у 2 столових ложках води та влийте у сирну масу.
  6. Обжарте на пательні хлібні шматочки з маслом до золотистого кольору.
  7. Розкладіть різотто по тарілках, додайте зверху сирне фондю та посипте підсмаженим хлібом.