Зігріваюча страва має яскравий смак бульйону, який використовується при її приготуванні. Бульйон може бути з м'яса, риби або овочів. Рис варять з бульйоном до тих пір, поки він не стане потрібної консистенції.

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Інгредієнти можуть бути найрізноманітніші: трюфелі, телятина, гриби, равлики, спаржа, качка, ковбаса, гарбуз і багато інших.



Класична італійська страва / Фото Unsplash

Головні секрети успіху у приготуванні різотто:

– не переваріть рис. Зніміть каструлю з плити, коли залишиться трохи рідини. Залишкове тепло продовжуватиме готувати рис і допоможе йому вбирати більше рідини.

– додавайте рідину поступово. Занадто багато бульйону або води може зробити рис кашоподібним. Щоб не перестаратися, додавайте рідину маленькими порціями.

– подавайте негайно. Різотто – одна з тих страв, яку найкраще смакувати одразу після приготування. Якщо все ж залишилося трішки страви, обов’язково додайте трохи вершкового масла або оливкової олії під час повторного нагрівання суміші, щоб відновити її текстуру.

Різотто з шинкою та сирним фондю

Час: 40 хвилин

Порцій: 4



Неймовірно смачно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

320 грам рису арборіо;

1,2 літра овочевого бульйону чи води;

250 грам вареної шинки;

1 середня червона цибулина;

100 грам сиру чедер;

100 грам сиру Маасдам;

120 мілілітрів молока;

60 грам вершкового масла;

1 столова ложка крохмалю;

4 столові ложки крихт білого хліба;

сіль, чорний перець до смаку.

Приготування: