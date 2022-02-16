В Южной Америке ананасы выращивают с незапамятных времен. В Европу же их привез из Нового Света Христофор Колумб. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что ананасами лакомились еще вельможи Древнего Рима.

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Сегодня эти плоды едят по всему миру. В их честь даже установили гастрономический праздник, который отмечают 16 февраля. Чего же мы еще не знаем об ананасах?

Ножки, на которых формируются ананасы, достигают в высоту 1,5 метра.

Эти сладкие плоды содержат меньше фруктозы, чем большинство фруктов. Около 53% сахара в ананасах приходится на сахарозу, 27% – на глюкозу и лишь 20% – на фруктозу.

Прекрасный фрукт / Фото unsplash

Ананас – фаворит всех, кто заботится о фигуре! Он улучшает пищеварительные процессы и содержит много клетчатки, которая, разбухая в желудке, дарит нам длительное ощущение сытости.

Также этот плод отличается фантастическими антиоксидантными свойствами. Он помогает бороться с воспалениями, укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровление, в том числе восстановление после оперативных вмешательств.

Прекрасный ингредиент / Фото unsplash

Ананасы – идеальный продукт для десертов. Они могут быть как дополнительным ингредиентом, так и основным. Вкусные блюда готовят с консервированными ананасами, однако у свежих вкус ярче. Кроме того, из целого плода можно сделать прекрасное украшение: из ананасов получаются фантастически красивые цветы!

Мясо с ананасами – беспроигрышный дуэт! С этими ароматными плодами хорошо сочетается и свиная вырезка, и куриное филе. К примеру, в Китае нарезанную куриную грудку обжаривают и подают с острым ананасовым соусом.

Однако имейте в виду: с некоторыми продуктами ананасы употреблять в пищу опасно! Дело в том, что ананасы содержат фермент бромелайн, который в сочетании, например, с молоком вызывает отравление.