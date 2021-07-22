Хачапури
Хачапури – вообще отдельная страница грузинской кухни. Рецептов этого блюда есть немало, в каждом регионе – свой.
К теме Ольга Мартыновская рассказала об особенностях грузинской кухни
На юго-западе Сакартвело, в высокогорной Сванетии, хачапури готовят с использованием серого пшена. С ним смешивают сулугуни. Тесто готовят привычным для нас способом. Далее ему придают круглую сплюснутую форму, туда же кладут сыр.
Хачарпури – грузинское блюдо / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Кубдари
А слышали ли вы о кубдари ? Это блюдо с мясом, которое является традиционным именно для Сванетии.
Мясо для этого блюда – телятина. Ее нужно нарезать ножом, но ни в коем случае не перемалывать в мясорубке или комбайне. Заправить его необходимо традиционными сванскими пряностями.
Блюдо кубдари / Фото "Кинзы"
Именно местная соль является той изюминкой, которая придает блюду настоящего сванско-грузинского характера. На склонах Кавказских гор есть множество ароматных трав:
- кинза;
- укроп;
- шафран;
- тмин.
Однако мудрые сваны решили добавлять эти травы к соли, что позволило им еще дольше сохранять свой аромат.
Сванская соль – это практически уже легенда. Мы ее добавляем везде,
– отметила жительница Сванетии Ольга Хергиани.
Рецепт сванской соли
Ольга – украинка. В Сванетии она вышла замуж, а рецепт сванской соли ей передала свекровь. На один килограмм соли женщина добавляет по 2 – 4 ложки специй, тщательно все перетирает и все, соль готова к употреблению.
Сванская соль / Фото Prom
Без нее вы не почувствуете настоящего аромата сванских традиционных блюд, в том числе и кубдари.
Большинство блюд и напитков, которые есть в Сакартвело, дошли до наших дней еще с древнегрузинских времен. Рецепты блюд датируют вторым тысячелетием до нашей еры и с тех пор они практически не менялись.